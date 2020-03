Barcellona-Napoli in campo neutro. La UEFA ci pensa

Barcellona-Napoli in campo neutro. Gli azzurri potrebbero sfidare i catalani in una partita secca, a porte chiuse, su un campo neutro deciso dalla UEFA.

L’emergenza Coronavisrus ha fermato il calcio. Mentre la serie A conta il suo primo calciatore contagiato, Daniele Rugani difensore della Juventus, le altre nazioni si attivano sul modello dell’Italia per contenere la diffusione del COVID-19.

La Spagna ha bloccato tutti i voli provenienti dalla nostra penisola e ha rinviato le gare dei club spagnoli con le italiane. Barcellona-Napoli quasi sicuramente verrà rinviata anche se nelle ultime ore ha preso corpo una clamorosa ipotesi: Barcellona-Napoli in campo neutro

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino la possibilità che Barcellona-Napoli si giochi in campo neutro non è una fantasia:

“Cresce la possibilità di scegliere un campo neutro per disputare Barcellona-Napoli, dato che difficilmente si potrà giocare in Spagna.

Ma si tratta al momento solo di un’idea che dovrà trovare eventualmente conferma. Una cosa è certa, il Napoli ha fretta di sapere quale sarà la scelta della UEFA visto che deve organizzare il lavoro sul campo dei prossimi giorni“.

L’idea che Barcellona-Napoli si possa giocare in campo neutro è condivisa anche dalla Gazzetta dello sport:

“Obbligatorio chiedersi se ha senso continuare a giocare. E in tutto questo l’Europeo 2020 sta diventando il convitato di pietra: nessuno ha fatto richieste ufficiali, però in Italia sta montando la voglia di chiedere un rinvio, per “liberare” il calendario.

Ma per l’Uefa al momento il torneo resta in piedi. Si potrebbe definire storico: a causa del divieto di voli Italia-Spagna, non si giocano oggi Inter-Getafe e Roma-Siviglia.

L’idea sarebbe risolvere tutto in partita secca, a porte chiuse, su un campo neutro (deciso dall’Uefa). Giovedì 19 marzo. Chi vince va ai quarti. Si può immaginare fin d’ora che sarà fatta la stessa proposta per il ritorno di Barcellona-Napoli“