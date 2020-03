Barcellona-Napoli verso il rinvio. Caos per l’emergenza Coronavirus

Barcellona-Napoli verso il rinvio. L’emergenza Coronaviorus non da tregua, bloccati i voli per la Spagna. Rinviate anche le gare di Inter e Roma.

L’emergenza Coronavirus non da tregua, l’OMS ha dichiarato la Pandemia. Il calcio come qualsiasi altro settore è stato completamente fagocitato dall’emergenza.

Di oggi i rinvii di Inter – Getafe e Siviglia – Roma e tra qualche giorno potrebbe essere rinviata anche Barcellona-Napoli.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello sport: Il Napoli continua al centro tecnico di Castel Volturno la preparazione in vista del match di Champions League contro il Barcellona.

Contrariamente a numerose squadre di Serie A, che hanno interrotto il lavoro.

Dopo il comunicato ufficiale relativo alle porte chiuse per la sfida Barcellona-Napoli, sembrava che la gara si potesse giocare regolarmente, come confermato dal portavoce del club blaugrana.

La cancellazione dei voli dall’Italia alla Spagna e i rinvii delle gare di Europa League dell’Inter e della Roma, però, hanno fatto crescere i dubbi anche intorno alla sfida Champions al Camp Nou.

Le autorità iberiche dovrebbero mantenere, anche per la partita del Napoli, gli stessi criteri che hanno impedito alla Roma di approdare a Siviglia, facendo rinviare l’impegno d’Europa League.

RINVIO IN VISTA PER BARCELLONA-NAPOLI

Per la sfida tra Barcellona e Napoli manca ancora una settimana ed altre decisioni potranno essere prese nel corso di questi giorni. Stanno perdendo quota anche le alternative per l’approdo degli azzurri nella città blaugrana magari atterrando nella vicina Francia.

Plausibile, almeno in questo momento, la possibilità che Barcellona-Napoli venga rinviata.

RACCOLTA FONDI EMERGENZA CORONAVIRUS PER L’OSPEDALE COTUGNO

Chi volesse seguire l’esempio dei tifosi del Napoli e fare una donazione all’ospedale Cotugno, può farlo dal sito: https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-il-cotugno-di-napolicovid19