Ufficiale: Inter – Getafe e Siviglia – Roma non si giocheranno

Inter – Getafe e Siviglia – Roma non si giocheranno la notizia è ufficiale. Il Coronavirus continua a fermare anche lo sport.

Il coronavirus continua a fermare il calcio da poco è arrivata l’ufficialità a riguardo la sospensione di Inter – Getafe e Siviglia – Roma. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: “Come risultato delle restrizioni dei voli tra Italia e Spagna imposte dal governo spagnolo, Siviglia-Roma e Inter-Getafe non si disputeranno. Ulteriori comunicazioni a riguardo arriveranno più avanti“.

La squadra di Fonseca non aveva ricevuto il permesso per andare in Spagna. Non è stato trovato alcun accordo dopo il blocco dei voli tra l’Italia e la Spagna. La Roma, preso atto dell’impossibilità di viaggiare, ha comunicato che non sarebbe andata a Siviglia per la partita di Europa League.

Stesso discorso per l’Inter. Il Getafe si era espresso categoricamente tramite il suo presidente e aveva detto che non sarebbe andato a Milano per nessuna ragione. Ora arriva la decisione dell’Uefa di rinviare a data da destinarsi le due partite.