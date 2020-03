De Laurentiis doni le multe ai calciatori all'Ospedale Cotugno

Aurelio De Laurentiis doni i soldi delle multe ai giocatori all’Ospedale Cotugno, sarebbe il gesto più bello in un momento così difficile a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’Italia tutta sta attraversando un momento difficilissimo a causa dell’emergenza Coronavirus. Il numero dei contagiati aumenta in maniera esponenziale e gli ospedali non ce la fanno a contenere la forte domanda.

Medici ed Infermieri sono ormai allo stremo, impegnati in prima linea contro il COVID-19, con tutti i rischi del caso.

A Napoli è partita la gara di solidarietà per L’ospedale Cotugno. I tifosi del Napoli hanno voluto donare i rimborsi dei biglietti della sfida Champions contro i Barcellona.

Gara che si svolgerà a porte chiuse per volere delle autorità spagnole. Anche Lorenzo insigne, come ha fatto sapere il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto offrire il proprio contributo al Cotugno.

DE LAURENTIIS DONI LE MULTE ALL’OSPEDALE COTUGNO

La redazione di Areanapoli.it ha lanciato un appello al presidente del Napoli: “De Laurentiis, le multe ai calciatori doniamole all’Ospedale Cotugno! Sarebbe il gesto più bello”. Un messaggio che la nostra redazione condivide e rilancia.

“I napoletani ce la stanno mettendo tutta restando in casa e facendo donazioni spontanee nei confronti dell’Ospedale Cotugno, centro sanitario partenopeo, impegnato in prima linea nella cura degli ammalati di Coronavirus. Anche molti calciatori del Napoli hanno donato somme di denaro all’ospedale napoletano. Ed in questo contesto che Aurelio De Laurentiis potrebbe fare il gesto più bello di tutti, concordare con i calciatori il pagamento delle famose multe post-ammutinamento e donarle in beneficenza al Cotugno per aiutare medici e infermieri in questa lotta senza sosta“.

Se De Laurentiis donasse le multe dei calciatori al Cotugno farebbe due cose buone: la prima eliminerebbe definitivamente tutte le tossine delle crisi che ha investito il Napoli e in secondo luogo darebbe impulso alla gara di solidarietà verso il centro di Malattie infettive di Napoli.

RACCOLTA FONDI EMERGENZA CORONAVIRUS PER L’OSPEDALE COTUGNO

Chi volesse seguire l’esempio dei tifosi del Napoli e fare una donazione all’ospedale Cotugno, può farlo dal sito: https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-il-cotugno-di-napolicovid19