La classifica senza errori arbitrali, recuperi 26 giornata serie A. gli arbitri si distinguono ancora per una serie di errori macroscopici.

Per non dimenticare. E’ Valeri il nuovo instancabile Forrest Gump degli arbitri nostrani. Per non dimenticare, appunto NapoliPiù.com ricorda che dopo le straordinarie imprese di Coppa Italia, ammonizioni a go-go con rigore finale assegnato alla Juventus, il direttore romano non ha conosciuto pause. Passando di mano (Calabria) in mano (Bonifazi) ha diretto anche Sampdoria – Verona, senza conoscere soste.

Sempre per non dimenticare, Napolipiù.com tiene a ricordare che Valeri era al VAR di Fiorentina – Napoli (I giornata) diretta da Massa e nella circostanza i due arbitri furono severamente puniti per un rigore assegnato al Napoli. Massa fu fermato per un mese e Valeri rivide il campo solo alla IV giornata (Udinese – Brescia). Per non dimenticare si ricorda ancora che sono 16 i calci di rigore negati al Napoli in 26 giornate di campionato.

Juventus – Inter 2 – 0, Guida (Mazzoleni).

Male Guida sul piano disciplinare. Guida certamente combinò di peggio in Roma – Juventus (XIX giornata), ma se ammonisci Skriniar (63’) per il volo plastico di Ronaldo sul presunto contatto ai limiti dell’area di rigore interista diventa imperdonabile il mancato cartellino giallo risparmiato a De Ligti nel primo tempo. Al 32’, De Ligt, fra l’altro diffidato, è autore di un fallo ai danni di Lautaro ai limiti dell’area juventina identico, ma più netto, nella dinamica al fallo che condurrà all’ammonizione di Skriniar; nella circostanza, Guida non ammonirà De Ligt. Se appare gratuita l’ammonizione a Vecino (al 70’), manca il cartellino giallo per Douglas Costa (30’) quando dopo aver perso il contrasto con Barella lo rincorre e lo trattiene nella ripartenza interista.

LA CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI XXVI GIORNATA, RECUPERI.

Classifica reale Classifica senza errori Juventus 63 Lazio 58 -4 Lazio 62 Inter* 54 Inter* 54 Napoli 51 +12 Atalanta* 48 Atalanta* 50 +2 Roma 45 Juventus 49 -14 Napoli 39 Roma 46 +1 Milan 36 Verona* 38 +3 Parma* 35 Milan 37 +1 Verona* 35 Bologna 33 -1 Bologna 34 Parma* 33 -2 Cagliari* 32 Cagliari* 32 Fiorentina 30 Sassuolo** 31 +2 Sassuolo** 29 Fiorentina 31 +1 Udinese 28 Udinese 27 -1 Torino* 27 Sampdoria* 26 Sampdoria* 26 Torino* 23 -4 Genoa 25 Genoa 21 -4 Lecce 25 Lecce 21 -4 Spal 18 Spal 19 +1 Brescia* 16 Brescia* 17 +1

** Due gare in meno

*Una gara in meno.

