Le condizioni di Kalidou Koulibaly sono in netto miglioramento. Con l’infortunio di Nikola Maksimovic è pronto a scendere in campo per sfidare il Barça.

Corre e lotta in mezzo al campo. Per ora solo al centro sportivo di Castel Volturno. La Serie A si è fermata almeno fino al 3 aprile, le coppe europee vanno avanti. Così Kalidou Koulibaly vuole farsi trovare pronto per sfidare il Barcellona. L’infortunio con il Parma sembra un lontano ricordo. Anche la scialba prestazione offerta con il Lecce quando in campo sembrava fosse entrato il fratello del difensore fantastico ammirato a Napoli. Quella distrazione al bicipite femorale della coscia destra è costata molto al calciatore ed a Napoli che ha dovuto rinunciare al suo miglior difensore, fronteggiando allo stesso tempo l’emergenza difensiva. Con Maksimovic infortunato il pacchetto difensivo è ancora in sofferenza, quindi ora più che mai serve il rientro del senegalese per sfidare Messi e compagni.

Il rientro del gigante

C’è un dato che impressiona messo in evidenza da Corriere dello Sport: Koulibaly in questa stagione ha giocato solo 1757 minuti con 21 presenze, cosa che non era mai accaduta prima. Per lunghi tratti di stagione i tifosi del Napoli quasi si sono dimenticati di avere fuori un top player come il senegalese, un calciatore che se in forma fisica può assolutamente fare la differenza. Non è un caso se il Real Madrid lo vorrebbe prendere al posto di Sergio Ramos, o se il Manchester United ed il City sono pronti ad investire fior di milioni per portarlo in Inghilterra. Cento milioni è il prezzo minimo fissato da Aurelio De Laurentiis per cedere il difensore 28enne. Prendere o lasciare, perché il Napoli sarebbe ben felice di recuperare del tutto Koulibaly e godersi qualche altra stagione con la sua presenza in campo. Anche perché il muro Manolas-Koulibaly deve ancora dare i suoi frutti.