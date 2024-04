KKNapoli: Inter, doppio assalto al Napoli: Dopo Zielinski, Marotta vuole anche Di Lorenzo. Contatti con l’agente

L’Inter di Marotta avrebbe avviato i contatti per strappare Giovanni Di Lorenzo al Napoli dopo Zielinski.

L’Inter sembra intenzionata a pescare a piene mani dal Napoli per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo le voci su un possibile trasferimento di Piotr Zielinski in nerazzurro, secondo il noto giornalista Valter De Maggio è spuntato un nuovo nome caldo per la compagine milanese: Giovanni Di Lorenzo.

La “bomba” di mercato

È stato lo stesso direttore di Radio Kiss Kiss Napoli a lanciare la bomba durante la trasmissione odierna: “Zielinski potrebbe non essere l’unico a trasferirsi all’Inter. Marotta vuole a tutti i costi anche Di Lorenzo e si è già mosso con il suo entourage”.

L’assalto di Marotta

Stando a quanto riportato, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta avrebbe dunque avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del capitano azzurro per sondare la fattibilità dell’operazione.

Una grave perdita per il Napoli

Un’eventuale cessione di Di Lorenzo rappresenterebbe un duro colpo per il Napoli, che si ritroverebbe a dover trovare un nuovo titolare sulla corsia di destra dopo un’intera stagione giocata ad altissimi livelli dal laterale campano.

Le alternative per il dopo Di Lorenzo

Nel caso in cui l’affare dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe decidere di puntare con decisione su Alessandro Zanoli per rimpiazzare Di Lorenzo, senza escludere nuovi innesti dal mercato.

L’ultimo ok di De Laurentiis

Nonostante l’interesse dell’Inter, l’ultima parola su un’eventuale cessione spetterà comunque ad Aurelio De Laurentiis, noto per la sua spiccata riluttanza a privarsi dei pezzi pregiati della rosa.

In sintesi, l’Inter di Marotta sembrerebbe aver messo gli occhi su Di Lorenzo dopo Zielinski per rinforzare la corsia destra e il centrocampo in vista della prossima stagione. Il Napoli valuterà con attenzione, vista l’importanza del capitano per l’undici titolare di Calzona.