Insigne: "tifosi, credete nel Napoli, ci divertiremo, e con Ancelotti...»"

Lorenzo Insigne parla da capitano vero ai tifosi. Il magnifico promette una partenza sprint e invita tutti a credere negli azzurri.

Lorenzo Insigne ha stregato gli inglesi (applausi a scena aperta allo stadio) e Klopp, che a fine gara gli ha detto alla fine: “Ancora tu…”.

Una rete-gioiello, un assist e il meglio del repertorio durante 90’ che hanno lasciato a bocca aperta i tifosi del Liverpool. Ore Insigne pensa al campionato. I calendari sorteggiati ieri vedranno il Napoli impegnato in due trasferte difficili. La prima a Firenze e la seconda a Torino contro il “traditore” Sarri.







Non ha paura Lorenzo Insigne

«La vittoria contro il Liverpool significa tanto, anche se è un’amichevole. Dovevamo fare una grande prestazione dopo la brutta sconfitta dell’anno scorso.

Serve per la condizione, per la mentalità, per tutto. In fase di preparazione ci sta che soffri un po’ di più, si avverte la stanchezza.

Ma stavolta la gamba cominciava a girare, stiamo meglio tutti, abbiamo sofferto di meno e si vede come squadra che ci muoviamo meglio.

Se stiamo bene mentalmente e fisicamente il gruppo è ancora più forte».

Il Napoli ha in effetti regalato una prova di forza. La difesa è diventata impenetrabile e Meret ha esaltato soprattutto Manolas.

«Grande acquisto, ci aiuterà ad alzare l’asticella: che coppia con Koulibaly».

Sul campionato, avversarie a parte, Insigne ha una certezza:

«Sono convinto che rispetto ad altre squadre che hanno anche nuovi allenatori, noi abbiamo un vantaggio.

Siamo un gruppo che lavora insieme da 5-6 anni, abbiamo cambiato poco, ci siamo rinforzati e dopo aver lavorato già un anno insieme conosciamo meglio Ancelotti e sappiamo cosa vuole da noi.

Ecco, dobbiamo sfruttare questo vantaggio e partire col piede giusto. Una buona partenza significa anche creare entusiasmo nei nostri tifosi, riportandoli tutti allo stadio. Perché tutti insieme ci divertiremo, dobbiamo crederci».

Insigne apre ai campioni

Sul mercato il Napoli è impegnato sbloccare le trattative per James Rodriguez, Icardi e chissà, pure Pèpè:

«So che i tifosi si aspettano tanto dal mercato, ma devono stare sereni e vicini alla squadra, perché anche se restassimo questi, siamo competitivi e con loro vicini possiamo fare grandi cose.

E comunque siamo sereni, dobbiamo pensare ad allenarci. La scelta spetta alla società col tecnico. Se arriva qualcuno ci darà una mano, e aumentare la concorrenza lì davanti sarà un bene. Migliorerà la qualità»

Lorenzo Insigne elogia Ancelotti

Per Lorenzo il Napoli è favorito, sia per la continuità sia per Ancelotti vero valore aggiunto:

«Ancelotti ci fa sentire tutti importanti. Il gruppo è solido e se arriva qualcuno è per migliorarci. E chiunque arrivi l’allenatore gli farà capire che conta prima la squadra del singolo.

Parole da capitano

Lorenzo appare più maturo, lo capisci anche da un’altra sua valutazione:

«Queste amichevoli internazionali le affronti con uno spirito diverso, perché hanno un fascino particolare. Ci tieni di più.

So che è sbagliato e dovremmo affrontarle tutte allo stesso modo, perché siamo professionisti. Ma alle volte la testa dice altro. E bisogna migliorare anche questo aspetto mentale.

Però queste partite sono importanti per la crescita. Abbiamo messo un mattoncino in più. Sono convinto: quest’anno ci divertiremo».

Parole da capitano vero: un ruolo che il giocatore sta interpretando con più convinzione.