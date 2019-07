Icardi verso Napoli. Idea geniale di Ancelotti. Il Milan...

Icardi verso Napoli. L’Inter chiude alla alla Juventus. Gli azzurri sono in pole per Maurito. Idea geniale di Carlo Ancelotti per Callejon.







Sembra esserci Icardi nel futuro del Napoli. I colpi di scena di questi giorni non distraggono il Napoli dal mercato. Gli azzurri cercano due top player per rinforzare la rosa. La vittoria contro il Liverpool non è da considerarsi attendibile. si tratta di calcio estivo e lascia il tempo che trova.

Sandro Sabatini, ai microfoni di sport Mediaset ha parlato del calciomercato e degli ultimi movimenti della squadra azzurra.

“Icardi è separato in squadra. Andiamo per esclusione. Alla Roma Mauro non vuole andare perchè non fanno la Champions, alla Juventus non lo manda l’Inter per ovvi motivi.

Non è una storia di calciomercato, è una serie a puntate. Domani magari succede altro, ma ad oggi il Napoli è l’ipotesi più probabile.

Gli azzurri si rinforzerebbero moltissimo, sarebbe un bel colpo e darebbe filo da torcere. Di Lorenzo meglio di Hysaj, Manolas meglio di Albiol, grande invenzione geniale di Ancelotti mettendo Callejon al centro. Se arriva Icardi, farebbe il miglior mercato di tutte“.







Sabatini ha aggiunto: “Cutrone via dal Milan con l’amaro in bocca, eloquenti le sue parole. Non se l’aspettava di lasciare i colori rossoneri per approdare al Wolverhampton in Premier. Gli hanno comunque dato il doppio dello stipendio. Mi ricorda l’addio di Cristante. Al suo posto dovrebbe arrivare Leao (costa 35 milioni di euro?) di cui si dice un gran bene. Due cose in un colpo solo: 18 milioni più bonus per Cutrone non sono una cifra bassa, vuol dire semplicemente che i primi 30 club d’Europa non l’hanno ritenuto superiore a queste cifre“.