Calendario Serie A 2019/2020. Juve-Napoli alla seconda giornata

Calendario Serie A 2019/2020. Alla seconda giornata Juve-Napoli e Roma-Lazio. Buon avvio per l’Inter di Antonio Conte.







Sorteggiato il calendario Serie A 2019/2020. Svelato a Milano il tabellone della nuova stagione calcistica. Si partirà il 24 agosto, l’ultimo turno è previsto il 24 maggio 2020

La prima giornata del campionato di serie A 2019/2020 sarà nel weekend del 24-25 agosto, l’ultima il 24 maggio 2020. Il Napoli giocherà le prime due gare in trasferta per permettere di ultimare i lavori allo stadio San Paolo.

Buon avvio per l’Inter di Conte, in casa contro il Lecce. La Juve campione d’Italia debutta a Parma. Trasferte insidiose per il Napoli, in casa della Fiorentina, e per la Lazio con la Sampdoria.

La prima del Milan di Giampaolo è a Udine, la Roma ospita invece il Genoa. Al secondo turno di campionato, il big match tra Juventus e Napoli e il derby tra Lazio e Roma. Non facile anche il terzo turno per i bianconeri, con la visita alla Fiorentina.

Il piatto forte del quarto turno è Milan-Inter, mentre alla quinta Torino-Milan. Alla settima Inter-Juventus, mentre alla nona Roma-Milan.

Il calendario Serie A 2019/2020 presenta l’undicesimo turno con tre sfide interessanti: Torino-Juve, Milan-Lazio e Roma-Napoli. Alla dodicesima Juve-Milan e alla tredicesima Milan-Napoli.

Le gare del Napoli 2019/2020

1. Fiorentina-Napoli

2. Juventus-Napoli

3. Napoli-Sampdoria

4. Lecce-Napoli

5. Napoli-Cagliari

6. Napoli-Brescia

7. Torino-Napoli

8. Napoli-Verona

9. SPAL-Napoli

10. Napoli-Atalanta

11. Roma-Napoli

12. Napoli-Genoa

13. Milan-Napoli

14. Napoli-Bologna

15. Udinese-Napoli

16. Napoli-Parma

17. Sassuolo-Napoli

18. Napoli-Inter

19. Lazio-Napoli









Calendario serie A 2019/2020: anticipi e posticipi

Sono previsti tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre, 22 aprile) e cinque soste.

Quattro per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo) mentre l’ultima sarà a cavallo di capodanno, con il ritorno della sosta invernale dal 29 dicembre al 5 gennaio che manda in pensione il boxing day dopo una sola stagione.

Le partite in notturna, compresi i primi due turni che si giocheranno di sera per il caldo estivo, tornano alle 20.45

Dopo un solo anno abbandonate le 20.30 per gli anticipi serali del sabato, il posticipo domenicale e il Monday night.

Nel calendario Serie A 2019/2020 sono state confermate le indicazioni della scorsa stagione per le altre partite. il sabato tre match alle 15, 18 e 20,45, Domenica lunch time alle 12.30, le partite delle 15, una alle 18 e il posticipo alle 20,45. Come sempre, gli anticipi del venerdì e del lunedì sera verranno decisi di volta in volta.