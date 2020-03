Infortunio Maksimovic: lunghi tempi di recupero per il difensore

Nikola Maksimovic è ancora alle prese con la distrazione muscolare procuratasi in allenamento. Secondo Corriere dello Sport starà fermo un mese.

Il Napoli continua la preparazione in attesa di sapere se dovrà scendere in campo con il Barcellona in Champions League. Gennaro Gattuso deve fare i conti con l’infortunio di Maksimovic che una settimana fa si è procuratore una distrazione muscolare in allenamento. Secondo Corriere dello Sport ci vorrà almeno un mese per rivederlo in campo, o forse anche qualcosa in più. Il difensore serbo in questi giorni sta effettuando solo “terapia e palestra” seguito dallo staff medico partenopeo.

L’infortunio di Maksimovic è arrivato in un momento in cui il difensore stava sostituendo egregiamente Kalidou Koulibaly. Proprio il difensore del Senegal è segnalato in netto recupero e pronto a giocare. Ovviamente si dovrà capire se e quando il campionato di Serie A e le Coppe europee potranno ritornare a disputarsi regolarmente. Al momento è tutto nell’incertezza.