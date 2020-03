Cessione Milik: Arsenal e Tottenham vogliono il calciatore

Arkadiusz Milik verso la cessione, oramai la voce di calciomercato diventa sempre più insistente. Aurelio De Laurentiis non si oppone e fissa il prezzo.

Gazzetta dello Sport rilancia la notizia di calciomercato con Arkadiusz Milik verso la cessione a fine stagione. Il calciatore non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto, così la società sta ponderando le varie richieste che arrivano dall’Europa. Il club non vuole farsi trovare impreparato e portare il calciatore in scadenza di contratto. Il rapporto di lavoro con il polacco scade nel 2021 quindi o si rinnova o verrà ceduto, per evitare di ripetere i casi Mertens e Callejon.

Secondo le voci di mercato su Milik ci sono Arsenal e Tottenham, i due club inglesi da tempo hanno messo il polacco nel mirino ed a fine stagione sarebbero pronte a lanciare l’assalto. Intanto il rinnovo di Milik è bloccato sia per le richieste esose del calciatore che per la clausola rescissoria che De Laurentiis vuole inserire nel nuovo contratto.

Addio a Milik: ecco il prezzo

Cinquanta milioni di euro ed il Napoli può cedere Arkadiusz Milik. Questo il valore di mercato che fa filtrare Gazzetta che spiega come in questo momento di incertezza non è facile riuscire a fare programmi sulle valutazioni future. Le perdite di esercizio per i club potrebbero essere notevoli dato che tutti i campionati vanno verso la sospensione, così come la Champions League e l’Europa League. Intanto il Napoli si è già cautelato ed ha preso Andrea Petagna nel ruolo di attaccante centrale ed ha gettato le basi per il rinnovo di Dries Mertens, quest’ultimo fortemente voluto da Gattuso. Allo stesso tempo non si spengono le voci su un possibile arrivo di Icardi in maglia azzurra. L’attaccante è in rottura con il Psg che potrebbe decidere di non riscattare il cartellino, facendolo tornare all’Inter.