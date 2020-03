De Laurentiis ultimatum alla Uefa: vuole una risposta sulla Champions

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un ultimatum alla Uefa. Vuole sapere oggi se mercoledì prossimo si giocherà Barcellona-Napoli.

Nell’ultima riunione la Uefa di Ceferin ha deciso di rimandare ogni decisione sullo stop della Champions League a martedì prossimo, ovvero un giorno prima di Barcellona-Napoli. Questo costringe i calciatori del Napoli ad allenarsi nell’incertezza più totale. Lo staff sanitario e la SSCN hanno preso tutte le precauzioni del caso, ma l’incertezza in questo momento complicato regna sovrana.

Anche se l’Equipe fa sapere che martedì ci sarà sicuramente la sospensione, anche per il dilagare dei casi di contagio tra i calciatori, la notizia ufficiale non è ancora arrivata. Repubblica fa sapere che De Laurentiis ha dunque dato un ultimatum alla Uefa e pretende di sapere entro oggi se mercoledì prossimo la sua squadra dovrà scendere in campo oppure no. Prendere una decisione da parte del massimo organismo europeo sarebbe quantomeno coscienzioso, dato che la paura per il contagio continua a serpeggiare in tutti gli ambienti.