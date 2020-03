Tuttosport – Icardi al Napoli si può, ma ad una condizione

Mercato Napoli con Mauro Icardi al centro delle indiscrezioni. Tuttosport fa sapere che l’affare sarebbe ancora possibile per la prossima estate.

Icardi al Psg non si è integrato perfettamente, questo fa tentennare il club parigino e l’allenatore che lo ha tenuto fuori dalla formazione titolare anche nell’ultima gara di Champions League. Così un possibile addio di Icardi resta più che probabile a fine stagione. Questo significa che l’attaccante argentino tornerebbe all’Inter e che il Psg non eserciterebbe il diritto di riscatto a 70 milioni di euro. In questo contesto è pronta ad inserirsi la Juventus che oramai da tempo è in contatto con gli agenti del giocatore. Da questo punto di vista Marotta si è cautelato e qualora dovesse arrivare la Juventus il prezzo salirebbe a 85 milioni.

Il Napoli con Icardi vuole fare sul serio, continuando ad insistere così come aveva fatto la scorsa stagione quando Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per portarlo in maglia azzurra. Secondo Tuttosport la trattattiva con il club partenopeo si potrebbe realizzare qualora saltasse il riscatto del Psg in favore dell’Inter.