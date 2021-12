Infortunio Lobotka: “Trauma contusivo” il report ufficiale

Infortunio Stanislav Lobotka, il report ufficiale della società azzurra: trauma contusivo per il centrocampista slovacco. Il giocatore si è infortunato durante la partita con l’Atalanta in seguito ad una botta presa in campo. Lobotka ha provato a restare sul terreno di gioco, ma dopo pochi minuti si è dovuto arrendere. L’assenza del giocatore sul terreno di gioco ha pesato molto, perché da quel momento il Napoli ha perso molto in termini di palleggio.

Infortunio Lobotka: il recupero

Ecco il comunicato ufficiale della SSCN sulle condizioni di Lobotka dopo gli esami strumentali: “Stanislav Lobotka si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, già ha iniziato il percorso riabilitativo“.

Il recupero di Lobotka dopo l’infortunio è ancora da definire. Di solito c’è bisogno di qualche settimana prima del rientro sul terreno di gioco. Le condizioni del calciatore saranno valutate con il tempo da parte dello staff medico, che cercherà di accorciare il rientro in campo di Lobotka che sicuramente salta la sfida col Leicester e con l’Empoli. Insomma un’altra notizia negativa per Spalletti che a centrocampo continua a perdere calciatori. Sul tema infortuni arriva anche qualche buona notizia, con Fabian Ruiz ed Insigne pronti a rientrare col Leicester. Mentre Anguissa sarà pronto al rientro in campo nella sfida di Serie A con l’Empoli. Ovviamente bisognerà valutare le condizioni di questi giocatori che rientrano da problemi fisici. Spalletti, però, ha gli uomini contati e con l’ulteriore assenza di Lobotka dovrà per forza puntare su qualcuno dei rientri per il suo centrocampo. Altra soluzione sarebbe quelle di portare uno tra Zielinski ed Elmas sulla linea dei mediani nel caso di un 4-2-31, oppure puntare su un 4-3-3 con Zielinski, Elmas e Demme titolari.