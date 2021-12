Arrestato Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria non coinvolta

Massimo Ferrero è stato arrestato, il presidente della Sampdoria finisce in manette ma la società blucerchiata non è coinvolta. Ferrero è stato arrestato dalla guardia di finanza nell’ambito una inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo le prime indicazioni la società Sampdoria non è coinvolta con l’arresto di Ferrero che è stato tradotto in carcere insieme con altre 5 persone. Ferrero ieri era allo stadio per assistere alla sfida tra Sampdoria e Lazio.

seguono aggiornamenti