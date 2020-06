Incidente Zanardi, un testimone: “Stava girando un video col cellulare”

Arrivano delle novità sull’incidente di Alex Zanardi le rivela Il Messaggero, che cita un testimone che ha assistito all’impatto con il camion.

“Alex Zanardi stava girando un video col cellulare ed ha perso il controllo del mezzo” questa la testimonianza di una persona presente sul posto dell’incidente, citata dal quotidiano Il Messaggero. Secondo quanto riportato, l’atleta stava girando un video panoramico durante la corsa di beneficenza, per questo avrebbe perso il contratto della sua handbike. Ne parla un ciclista di Sinalunga, che correva al suo fianco poco prima dell’impatto.

Sempre secondo questa testimonianza, che sarebbe suffragata anche da un video, Alex Zanardi aveva il cellulare in mano e non si sarebbe accorto di aver invaso la corsia opposta. Questo gli ha fatto tagliare la curva in maniera ancora più decisa, ritrovandosi poi il camion di faccia. Una dinamica che deve essere ancora verificata dagli inquirenti, ma che potrebbe dare una prima spiegazione su ciò che è accaduto. Intanto Zanardi ha passato la sua seconda notte in terapia intensiva all’ospedale universitario di Siena. L’atleta azzurro resta in condizioni molto gravi ma stabili, dopo aver ricevuto un delicatissimo intervento neurochirurgico. Si parla della possibilità che perda la vista, ma la prognosi resta ancora riservata.