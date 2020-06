Rivoluzione Napoli: che nomi per l’attacco, Ghoulam verso l’addio

Il Napoli nel prossimo calciomercato prepara una mini rivoluzione, tanti i nomi accostati agli azzurri che cercano un attaccante al posto di Milik.

Cercasi attaccante al Napoli. Con Arkadiusz Milik oramai in partenza (potrebbe decidere di andare gratis alla Juventus ndr) la società di Aurelio De Laurentiis sta provando a trovare un nome nuovo sul mercato. Andrea Petagna è già stato acquistato ma gli azzurri vorrebbero fare qualcosa in più, dopo aver blindato Mertens con il rinnovo di contratto da due anni. Secondo quanto riferisce Tuttosport gli azzurri stanno sondando più nomi per l’attacco. Il nome che fa sognare è quello di Ciro Immobile, ovvero l’attaccante che vorrebbe Gennaro Gattuso. Strapparlo alla Lazio non sarà affatto semplice, anche perché Immobile è diventato un simbolo della formazione romana. De Laurentiis vorrebbe accontentare il tecnico ma la trattativa si preannuncia davvero molto complicata.

Mercato Napoli: i nomi della rivoluzione

Sempre secondo quanto rivela Tutosport il Napoli sta lavorando molto sul mercato con Boga e Rashica che sono i calciatori più seguiti per l’attacco. L’esterno del Sassuolo piace tantissimo al club azzurro e di recente l’agente del calciatore ha anche fatto un’apertura al club partenopeo. L’altro nome per l’attacco resta quello di Osimhen. In difesa restano i nomi di Milenkovic e Gabriel, mentre il sostituto di Ghoulam potrebbe essere Emerson Palmieri.

Il calciomercato in uscita vede l’addio di Callejon, Milik e forse quello di Allan (che potrebbe essere sostituito da Veretout). In dubbio anche la permanenza di Kalidou Koulibaly che proprio ieri ha festeggiato i suoi 29 anni.