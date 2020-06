Zanardi, parla il ct Valentini: “Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi”

Il commissario tecnico della nazionale paralimpica Mario Valentini parla di Alex Zanardi e del suo incidente al quotidiano Repubblica.

Il violento incidente ad Alex Zanardi ha suscitato tantissime reazioni, a cominciare da quelle del ct della nazionale paralimpica Mario Valentini che attraverso Repubblica ha detto: “Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, non avevo nemmeno capito che fosse Alessandro. Quelli che erano vicino mi hanno detto: Mario non venire a vederlo…“. Attualmente l’atleta si trova ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico di Siena. L’ultimo report parla di condizioni gravi ma stabili. Zanardi è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento neurochirurgico.

Mario Valentini è sconvolto e lo si percepisce anche attraverso le sue parole che raccontano l’ultima conversazione avuta con Zanardi: “Era allegro, mi aveva preso in giro perché la sera in albergo avevamo giocato a burraco e io avevo perso. Abbiamo scherzato come sempre. Prego che ce la faccia, è una persona stupenda e un esempio per tutti“. Ancora una volta Alex Zanardi si trova a combattere tra la vita e la morte, l’atleta ha dimostrato già in più occasione di avere una forza fisica e d’animo fuori dal comune, ora tutta l’Italia tifa per lui con la speranza di poterlo vedere ancora sorridere.