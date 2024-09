Brutte notizie per Salvatore Sirigu: il padre Adriano ricoverato in grave condizioni dopo incidente

Adriano Sirigu, 68 anni, è stato coinvolto in uno scontro frontale con un camion della Protezione civile in Sardegna.

Adriano Sirigu, 68 anni, padre del noto portiere Salvatore Sirigu, è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Il sinistro è avvenuto sulla strada Posada-Siniscola, nel Nuorese, in Sardegna, ed è stato causato da uno scontro frontale con un camion della Protezione civile.

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, l’incidente ha avuto un impatto devastante. Adriano Sirigu stava dirigendosi verso l’azienda per cui lavora quando, per ragioni ancora da accertare, è stato colpito frontalmente dal veicolo. Dopo il violento impatto, è stato immediatamente soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari, dove attualmente si trova in condizioni critiche.

Il figlio Salvatore Sirigu, portiere del Palermo e ex giocatore del Napoli, è profondamente preoccupato e si sta dirigendo verso l’ospedale per stare vicino a suo padre in questo momento difficile. La comunità calcistica e i tifosi del Napoli hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà alla famiglia Sirigu, sperando in un miglioramento delle condizioni di Adriano.

Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre la famiglia Sirigu resta in attesa di aggiornamenti. La speranza è che nelle prossime ore possano arrivare notizie più incoraggianti.