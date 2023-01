Il PSG sconfitto dal Lens, Napoli unica squadra imbattuta in Europa

La prima sconfitta stagionale del Paris Saint Germain in Ligue 1 ha lasciato solo il Napoli imbattuto nelle principali leghe europee.

Nonostante la sconfitta del PSG, il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a mantenere la propria imbattibilità in campionato e ora affronterà l’Inter il 4 gennaio con l’obiettivo di conservare questa strepitosa prestazione. Anche il Benfica, inoltre, ha subito la prima sconfitta stagionale in campionato, confermando così il record del Napoli.

Napoli rimane l’unica squadra imbattuta in Europa: PSG sconfitto in Francia

Il calcio Napoli sta attualmente dominando le leghe calcistiche europee come l’unica squadra ancora imbattuta. Anche il Paris Saint Germain, che aveva mantenuto la propria imbattibilità stagionale in Ligue 1, è stato inaspettatamente sconfitto dal Lens. Dopo 16 partite senza lasciar punti, i parigini sono stati sconfitti in campionato, un ko che fa male non tanto alla classifiche ma alle statistiche: il Psg, infatti, deteneva ancora l’imbattibilità stagionale in Ligue 1, una imbattibilità ora conservata solo dal Napoli.

Da registrare anche la prima sconfitta stagionale del Benfica in campionato che certifica il record del Napoli.Gli azzurri di Luciano Spalletti è l’unica squadra ancora imbattuta in Italia. Su 15 partite giocate, hanno vinto 13 volte e pareggiato due, contro Fiorentina e Lecce. Dopo queste due sconfitte, hanno ottenuto 11 vittorie consecutive, portandosi alla sosta con un vantaggio di 8 punti sul Milan, 10 punti sulla Juventus e 11 punti su Lazio e Inter.

Il 2023 per il Napoli inizierà con una sfida difficile contro l'Inter il prossimo 4 gennaio. Una vittoria per l'Inter potrebbe rafforzare le loro ambizioni di vincere il campionato, mentre una vittoria per il Napoli confermerebbe la solidità del loro progetto calcistico.