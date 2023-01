Inter, Lautaro: “Napoli, sono pronto per sfidarti. Servirà una gara intelligente”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez avverte il Napoli che è pronto per sfidare gli azzurri e servirà una gara intelligente

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, vive un momento pieno senza sosta. Tornato da poco dal Qatar, il campione del Mondo è il protagonista di una conferenza stampa dove si è soffermato sulla conquista del Mondiale con l’Argentina e sulla prossima gara di campionato contro il Napoli: “Della vittoria con l’Argentina proverò a trasmettere che le partite sono lunghe, da giocare fino alla fine. I miei 3 momenti più importanti del Mondiali sono questi: dopo la sconfitta con l’Arabia, il rigore con l’Olanda e il rigore di Montiel. Dopo il Mondiale ho dormito molto poco, in più la mia bimba soffriva per il fuso orario…”.

“Difficile concentrarsi sul campionato, ma ho festeggiato, mangiato, bevuto. Dal momento che sono salito sull’aereo ho pensato solo all’Inter. Cena offerta per i miei compagni? Quello che vogliono!”.

Lautaro Martinez è pronto per il big match contro il Napoli

Lautaro si sofferma sulla partita del 4 gennaio contro il Napoli: “Dovremo essere intelligenti contro il Napoli, dobbiamo prepararci per vincere tutto. Adesso c’è una partita importante ma non siamo nemmeno a metà campionato, poi ci saranno anche Coppa Italia e Supercoppa. Sono pronto per il Napoli, durante il riposo ho lavorato per la mia caviglia”.