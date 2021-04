Il Napoli tira un sospiro di sollievo: ecco l’esito del tampone per Zielinski. Ma si attende un altro responso nel pomeriggio

Piotr Zielinski è risultato negativo al tampone molecolare per individuare il Covid 19, il calciatore potrà giocare con il Napoli.

In casa Napoli arriva la notizia tanto attesa: Piotr Zielinski è negativo al Covid 19, il calciatore nella giornata di ieri si era sottoposto a due tamponi rapidi, uno risultato positivo e l’altro negativo. Questo aveva fatto crescere il dubbio sullo stato di salute del polacco. Zielinski aveva avuto contatti con i componenti della sua Nazionale dove si è sviluppato un focolaio. Anche questo ha contribuito a far crescere l’allarme. A portare serenità è arrivato il tweet della SSCN che ha chiarito: “Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano”.

Zielinski gioca con la Juventus

Il test negativo per Zielinski spalanca le porte ad una convocazione del polacco per il match col Crotone, ma anche per quello con la Juve del 7 aprile. Tra i convocati ci saranno anche i giocatori italiani che si sono ritrovati nel mini focolaio scoppiato nel gruppo squadra dell’Italia. Una decisione va in contrasto con quanto deciso dal Sassuolo per la sfida con la Roma. Nella gara con i calabresi Gattuso dovrà fare molte scelte per cercare di centellinare le forze. Il tecnico del Napoli lascerà fuori Mertens e Demme: il belga è reduce da un infortunio con la Nazionale ma sarà convocato, mentre il centrocampista ieri ha svolto ancora lavoro differenziato e potrebbe non essere convocato. In attacco Zielinski, Insigne e Politano sono sicuri di una maglia da titolare, mentre Osimhen è in netto vantaggio su Mertens. Visto l’infortuno di Ospina tra i pali ci va Meret, in difesa senza Koulibaly tocca a Maksimovic affiancare Manolas.