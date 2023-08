Il Napoli su Rodri Sanchez del Betis: Duello di mercato con la Juventus

Rodri Sanchez, il talento del Betis Siviglia, è nel del Napoli. il calciatore è seguito anche dalla Juventus di Giuntoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo è entrato nella sua fase più calda e il Napoli è tornato alla carica per Rodri Sanchez, il promettente esterno del Betis Siviglia. Secondo Rudy Galetti, esperto di mercato di Sportitalia, i contatti sono già in corso. Ma attenzione, anche la Juventus è sulle tracce del giovane talento spagnolo.

Il Napoli Torna alla Carica per Rodri Sanchez

Il Napoli aveva già mostrato interesse per Rodri Sanchez in questa sessione di mercato e sembra che il club azzurro stia valutando seriamente l’opzione di portarlo a Napoli, soprattutto se Hirving Lozano dovesse lasciare la squadra. Il Betis Siviglia, per ora, valuta il suo gioiello tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Caratteristiche e Potenzialità di Sanchez

Ma c’è un altro giocatore in campo: la Juventus. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha messo il nome di Sanchez nel suo taccuino e sembra intenzionato a portare il 23enne anche alla Vecchia Signora.

Sanchez è noto per la sua velocità, tecnica e abilità nell’uno contro uno, oltre a un fisico ben proporzionato. Tuttavia, deve ancora migliorare in termini di concretezza, aumentando il suo bottino di gol e assist.

La Corsa Contro il Tempo

Con il calciomercato che sta per chiudere, la tensione è alle stelle. Entrambi i club stanno seguendo diverse piste, ma Rodri Sanchez rimane un obiettivo caldo. Sarà interessante vedere chi avrà la meglio in questa battaglia di calciomercato.