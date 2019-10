Il Napoli punta Haland, scouting in azione. Ecco la situazione

Il Napoli punta Haland attaccante del Salisburgo, che sarà prossima avversaria in Champions degli azzurri. A farlo sapere è Corriere dello Sport che parla del calciomercato del Napoli.

L’attaccante norvegese di 19 anni è alto 194cm ed in questa stagione ha già messo a segno 11 gol. Gioca da punta centrale, ma volendo può spostarsi anche qualche metro indietro sempre sul fronte d’attacco.

Calciomercato Napoli

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport Giuntoli si è innamorato del calciatore e lo “scouting si è già messo in azione”. Il Napoli punta Haland “già da un bel po’ ed ovviamente ha scoperto di non essere da solo, perché intorno all’enfant prodige c’è la folla. Un’idea forte per assecondare la filosofia dell’epoca De Laurentiis che però finirà per scontarsi con quest’universo abitato da titani, incantanti dalla Next Generation del calcio. Il 23 ottobre, alla Red Bull Arena, ce ne saranno di cose da guardare”. Dunque durante la prossima sfida di Champions potrebbe esserci un primo approccio con i dirigenti del Salisburgo per parlare di questo risvolto di calciomercato, che per ora resta un’idea più che affascinante che il Napoli prova a condurre in porto.

Eriling Haland