Il Napoli perde con l’Inter: la carica dei tifosi azzurri, i cori invadono San Siro – VIDEO

Inter-Napoli termina 1-0 con gol di Dzeko. I tifosi azzurri lasciano lo stadio San Siro di Milano intonando i cori per caricare i giocatori.

Non basta una sconfitta per demoralizzare i tifosi del Napoli. La squadra di Spalletti non ha giocato una buona partita, anzi la squadra di Inzaghi è riuscita ad essere molto più concreta portandosi a casa la vittoria. A leggere i media nazionali sembra che il Napoli sia quasi retrocesso. Invece i partenopei sono ancora primi in classifica con 5 punti di vantaggio sul Milan, 7 sulla Juventus e 8 sull’Inter. Certo serve una immediata inversione di tendenza, ma niente è ancora deciso.

Dopo la sconfitta contro l’Inter è stata bellissima la risposta dei tifosi del Napoli presenti a Milano, come si vede nel video de Il Napulegno. Nonostante il divieto di acquistare i biglietti ai residenti in Campania, il settore dei tifosi ospiti era tutto pieno. C’è chi è arrivato anche da Lugano per tifare la squadra di Spalletti. Al termine di Inter-Napoli i tifosi azzurri hanno continuato ad intonare cori nel complesso di San Siro. Un modo per dare un sostegno alla squadra, ma anche per caricare l’ambiente in vista delle prossime sfide. Il giorno 8 gennaio si gioca contro la Sampdoria a Marassi, poi il 13 ci sarà subito al sfida alla Juventus.