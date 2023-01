Inter-Napoli – Rrahmani pagelle da brividi: che errore sul gol di Dzeko

Le pagelle di Amir Rrahmani durante Inter-Napoli sono da bocciatura totale, il difensore non arriva alla sufficienza.

La presenza dal primo minuto del difensore kosovaro è rimasta in dubbio fino all’ultimo momento. Poi Spalletti ha deciso di lanciarlo titolare nonostante non fosse ancora nel pieno della forma fisica. In tanti hanno sottolineato questo errore di Spalletti durante Inter-Napoli. Anche perché è stato quello decisivo, visto che da un movimento sbagliato di Rrahmani nasce il gol di Dzeko. Il difensore del Napoli va di istinto sul primo palo e perde completamente l’attaccante bosniaco libero di segnare da solo davanti alla porta.

Inter-Napoli: voti delle pagelle di Rrahmani

Repubblica 5,5 – Out dal 10 ottobre, gioco forza un po’ arrugginito.

La Gazzetta dello Sport 5 – Manca da quasi tre mesi e si vede. Sin dall'inizio patisce gli incroci stretti fra Dzeko e Lukaku. Nell'azione del gol si perde clamorosamente il bosniaco. Forse non era pronto per una sfida così.

Corriere dello Sport 5,5 – Non gioca dal 9 ottobre, ma Spalletti si fida di lui e lo spinge al duello con Dzeko. La ruggine però non si toglie in una sola partita e nel momento decisivo sbaglia la posizione in area, sbaglia a staccarsi dalla marcatura del bosniaco che lo punisce.

Dalle pagelle di Rrahmani dopo Inter-Napoli si capisce che il difensore non ha giocato una buona partita. Ora tocca a Spalletti recuperarlo il prima possibile, anche psicologicamente perché il mese di gennaio sarà denso di impegni per il Napoli e servirà essere nel pieno della forma.