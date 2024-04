Il Napoli crolla ad Empoli, Zambardino all’attacco: “Figura tremenda, avete visto cosa ha fatto Osimhen”

Dure critiche del giornalista Vittorio Zambardino al Napoli dopo il ko di Empoli: “Figura tremenda, immagine del club ai minimi storici. Incapaci di tessere azione”.

Il Napoli continua a deludere e dopo la sconfitta di Empoli arrivano durissime critiche da parte del noto giornalista Vittorio Zambardino sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno.

“Figura tremenda, immagine del club ai minimi da 20 anni”

Zambardino va giù pesantissimo nei confronti dei campioni d’Italia: “La figura fatta in campo è tremenda, l’immagine della squadra e del club forse ai minimi da vent’anni, perché fallire dopo aver vinto è più grave che fallire e basta“.

Un’accusa molto dura quella di aver toccato i minimi storici d’immagine per il club azzurro dopo l’apice della scorsa stagione. Parole che suonano come una condanna senza appello.

“Squadra incapace di tessere un’azione”

Ma le bordate del cronista non finiscono qui, anzi rincara la dose puntando il dito sulla totale mancanza di gioco: “Squadra incapace di tessere un’azione, che alle coppe non pensa e comunque non ha la forza per concepire alcun traguardo”.

Un giudizio impietoso sulle qualità tecniche e mentali della rosa, dipinta come un gruppo svuotato e incapace di costruire un minimo di trama di gioco. Parole che condannano apertamente i calciatori.

“Litigano e si sfanculano in campo”

Zambardino passa quindi ad analizzare i rapporti interni allo spogliatoio, additando un vero e proprio conflitto sotterraneo tra i giocatori: “Litigano in campo, si sfanculano fra di loro (soprattutto Osimhen, insopportabile)”.

Un vero e proprio psicodramma interno denunciato senza mezzi termini dal giornalista, con il centravanti nigeriano addirittura definito “insopportabile” per i compagni. Uno spaccato davvero preoccupante.

La speranza dei tifosi

Alla luce di questo pesantissimo j’accuse, l’ultima stoccata di Zambardino si rivolge alle speranze dei tifosi: “I tifosi non vedono l’ora di voltare pagina e di avere nuovamente una squadra che abbia soprattutto dignità, rispetto, orgoglio e voglia di vincere”.

Un auspicio forte, quello di lasciarsi alle spalle in fretta questa deludente stagione per ripartire con un nuovo corso più consono ai valori tradizionali del popolo napoletano.

Insomma, un vero e proprio massacro mediatico per il Napoli da parte del noto opinionista, a riprova del forte malcontento generale per il decadimento di risultati e atteggiamenti della squadra campione in carica.