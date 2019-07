Il Napoli cancella Sarri dalla storia azzurra. Il commento di Pistocchi

Il Napoli di De Laurentiis ha cancellato Sarri dalla sua storia nel video che lancia la Campagna Abbonamenti. Arriva il commento di Pistocchi.







Il Napoli ha presentato la campagna abbonamenti 2019/20. Gli azzurri giocheranno in un San Paolo tutto nuovo e confortevole per i tifosi. De Laurentiis ha inserito moltissime sorprese per gli abbonati.

Il Napoli ha lanciato il tesseramento con un video clip che raccoglie la storia azzurra, ma ha cancellato Sarri e Higuain, i due traditori passati alla Juventus.

Su Twitter arriva il commento di Pistocchi. Il giornalista da sempre grande estimatore di Maurizio Sarri ha scritto:

“Il Napoli di De Laurentiis ha cancellato Sarri dalla sua storia nel video che lancia la Campagna Abbonamenti 2019/20, ma il Napoli di Sarri sarà sempre nel cuore di chi ama il Napoli”.

IL NUOVO SAN PAOLO PER GLI ABBONATI

“Convenzione? Abbiamo fatto tutto, devono essere inseriti tutti gli emendamenti e poi ci aspettiamo la firma e che inizi al meglio la stagione. La convenzione dà tante possibilità al calcio Napoli e ristabilisce il giusto rapporto tra le parti.

Stadio? C’è ancora molto da fare nella parte esterna, nei corridoi che collegano i settori, ci saranno altri 10mln, ma per l’anno prossimo abbiamo previsto anche la verifica dei cupolini con un investimento per la verifica della tenuta all’acqua. Non pioverà nello stadio.

Gestione maxi-schermi? Restano lì, poi sulla gestione troveremo delle modalità per la gestione del Napoli. Uno dei due è finanziato da una azienda napoletana. Deltronics pronta alla gestione? Non credo ci saranno problemi, poi chiaramente la burocrazia farà la sua parte ma vanno trovate soluzioni e ci sono mesi per farlo”.