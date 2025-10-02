Il mio cammino si interrompe qui: Sinner da forfait a Shanghai | Persi un sacco di punti
Il tennista italiano ha deciso di interrompere il proprio percorso in maniera del tutto inaspettata. Bisognerà capire i tempi di recupero.
Dopo il trionfo a Pechino, dove ha sconfitto Learner Tien per 6-2, 6-2 aggiudicandosi il suo 21° titolo ATP e il terzo stagionale, Jannik Sinner sembrava lanciato verso un finale di stagione da protagonista. In Cina l’azzurro ha confermato il grande stato di forma soprattutto psicologica visti i tanti acciacchi, battendo anche Alex de Minaur in semifinale.
Ma adesso è arrivata una notizia che ha sconvolto i tanti supporters del tennista, ovvero quella che riguarda la scelta di non scendere in campo al Masters 1000 di Shanghai. Questo rischia di avere conseguenze importanti: l’italiano dovrà rinunciare ai 1.000 punti che avrebbe fatto più che comodo, visto che Carlos Alcaraz sarà anche lui assente.
Il cammino di Sinner a Pechino era stato tutt’altro che semplice: ai quarti aveva superato avversari ostici, poi in semifinale ha dovuto affrontare de Minaur, cedendo un set ma recuperando con autorità nel terzo set. In finale, però, la resa dell’avversario è stata netta: dominio assoluto, servizio efficace, ritmo alto e controllo dei momenti chiave.
Ma il forfait a Shanghai getta un’ombra sul prosieguo della stagione: Sinner non potrà mettere in gioco quei punti e vedrà automaticamente una flessione nel suo bottino. In un momento tanto delicato, ogni decisione pesa, e il mancato impegno nel torneo cinese è una battuta d’arresto che potrebbe fare da spartiacque.
Il forfait di Shangai
Sinner ha sempre dimostrato equilibrio anche nei momenti difficili, ma questa rinuncia forzata diventa una prova: serve reagire in fretta nei prossimi tornei, recuperare fiducia e punti. L’anno tennistico per l’azzurro è stato alquanto travagliato ma è sempre riuscito a risalire la china.
Questo forfait a Shanghai potrebbe quindi segnare un punto di svolta inatteso. Il trionfo nel torneo ATP 500 di Pechino rimarrà una delle note positive della stagione, senza dimenticare Wimbledon, ma ora Jannik dovrà affrontare il compito più arduo: contrastare la perdita di punti.
Le dichiarazioni
Il numero 2 del ranking ATP, prima del trionfo nel torneo che si è svolto a Pechino ha voluto avvisare i tanti appassionati di questo sport. Dopo la sconfitta subita in finale agli US Open contro Alcaraz, l’azzurro ha scelto di modificare il proprio gioco, consapevole di dover trovare nuove soluzioni contro lo spagnolo, che lo ha battuto in sette degli ultimi otto incontri.
E proprio in conferenza stampa a Pechino qualche settimana fa, come riportato da sportfanpage.it, Sinner ha spiegato di aver lavorato in particolare sul servizio e su alcuni dettagli tattici. Ha ammesso che i cambiamenti potranno portare a più errori e a possibili sconfitte nei prossimi tornei, ma li considera un passaggio necessario per crescere. Dunque bisognerà fare attenzione già nel corso del torneo che si giocherà a Shangai.