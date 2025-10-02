2 Ottobre 2025

2 anni e mezzo dopo l’ultima volta torna in Nazionale: Gattuso lo ha premiato | Presa la maglia numero 4

Lorenzo Gulotta 2 Ottobre 2025
Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio ha scelto di premiare il giocatore di farlo tornare in azzurro.

Dopo due anni e mezzo di assenza, il ritorno in Nazionale è finalmente realtà. Il protagonista di questa storia è pronto a essere convocato dal commissario tecnico Rino Gattuso, che ha deciso di premiarne la crescita e la continuità mostrata negli ultimi mesi con il club. Una scelta che profuma di fiducia e di seconda opportunità.

Il calciatore vestirà la maglia numero 4. Dopo tanto tempo passato a guardare da lontano le partite della Nazionale, ora torna protagonista con una responsabilità che va ben oltre il campo. L’esperto giocatore potrà nuovamente infiammare i cuori dei tanti supporters azzurri.

Il periodo lontano dalla Nazionale non è stato semplice. Infortuni, cali di rendimento e una concorrenza spietata sembravano averlo relegato in secondo piano. Ma il calcio, si sa, concede spesso seconde chance a chi sa attendere e non smette di lavorare. Lui lo ha fatto, con silenzio e determinazione.

Gennaro Gattuso ha deciso di riaprirgli la porta. Una convocazione che porta entusiasmo nello spogliatoio e tra i tifosi oltre che allo stesso giocatore, sempre pronti a riabbracciare chi lotta con la maglia azzurra.

Fiducia rinnovata

Ora la sfida è tradurre questa fiducia in prestazioni convincenti. Non sarà facile ritagliarsi spazio in una Nazionale competitivo, ma la grinta e la capacità di adattamento non gli mancano. Anzi, proprio questi aspetti potrebbero rappresentare l’arma in più per riconquistare stabilmente la Nazionale.

Il ritorno con il numero 4 sulle spalle diventa così una sorta di nuovo inizio. Non solo per il giocatore, ma anche per il gruppo azzurro, che ritrova un volto noto e un carattere pronto a dare il massimo. In vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026 un calciatore del genere è pronto a portare esperienza.

Di chi si tratta

In questi mesi, Leonardo Spinazzola ha dimostrato di essere tornato in piena forma sia fisica che mentale. Le sue prestazioni con il Napoli hanno attirato l’attenzione non solo dei tifosi ma anche del ct della Nazionale azzurra: incursioni offensive ben calibrate e difesa attenta nei momenti chiave.

Queste caratteristiche lo rendono una risorsa preziosa per la Nazionale, soprattutto in un reparto laterale dove l’equilibrio tra spinta e copertura è fondamentale. Il calciatore del Napoli potrebbe quindi presto essere convocato nuovamente in Nazionale. In molti hanno sottolineato come Spinazzola stia tornando a essere un calciatore al top.

