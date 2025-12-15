Il Mattino: “Napoli, domani è il grande giorno. C’è il primo colpo di mercato”
Giovanni Manna ci mette ancora una volta la faccia e indica la rotta. Dopo la sconfitta di Udine, il direttore sportivo del Napoli apre ufficialmente una nuova fase, per sé e per il progetto di Antonio Conte. Niente più dichiarazioni di circostanza: ora si fa sul serio. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, il club azzurro ha chiaro che serva intervenire sul mercato per sostenere una squadra in difficoltà, soprattutto lontano dal Maradona.
Il nome in cima alla lista resta quello di Kobbie Mainoo, centrocampista inglese classe 2005 del Manchester United. Mainoo sarà a disposizione di Amorim per la sfida di Premier League contro il Bournemouth, ma nella sua testa c’è anche l’offerta del Napoli. Secondo quanto riferisce Il Mattino di Napoli a firma di Gennaro Arpaia, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con l’entourage del calciatore, con l’obiettivo di entrare nel vivo di una trattativa che il Napoli vorrebbe chiudere per il 2 gennaio, data di riapertura del mercato.
La formula è chiara: solo prestiti. Il club non intende aggravare il saldo economico dopo gli investimenti estivi e attende l’ok di Amorim, che difficilmente arriverà nell’immediato. Nonostante ciò, la fiducia resta. Le altre operazioni, al momento, sono in stand-by, come sottolinea ancora Gennaro Arpaia sulle colonne de Il Mattino di Napoli.
A Udine, intanto, era presente in tribuna anche Atta, uno dei profili seguiti con attenzione dallo scouting azzurro. Ma su questo fronte la strada è in salita. «È un giocatore forte, destinato a una grande carriera, ma per noi oggi è proibitivo», ha spiegato Manna a Dazn prima della gara, parole riportate da Il Mattino di Napoli. L’Udinese, dopo un primo sondaggio azzurro, ha fissato una valutazione molto alta, rendendo l’operazione al momento impraticabile.
La trasferta friulana è stata anche l’occasione per il ritorno di Lorenzo Lucca, ex di turno. Un nuovo passaggio in bianconero appare improbabile, ma i rapporti tra Napoli e Udinese restano solidi. Come ricostruisce Il Mattino di Napoli attraverso il racconto di Gennaro Arpaia, il futuro dell’attaccante resta da definire: Lucca sarà riscattato in estate, ma i prossimi sei mesi potrebbero non essere scontati.
Manna ha ribadito la posizione del club: «Lucca deve crescere, ha le caratteristiche giuste per giocare a Napoli, ma deve comprendere cosa significa vestire questa maglia e la determinazione che serve ogni giorno». Un messaggio chiaro, in linea con il pensiero di Conte, come sottolinea ancora Il Mattino di Napoli.
Capitolo uscite: questa potrebbe essere la settimana decisiva per Mazzocchi e Ambrosino, entrambi penalizzati dal poco spazio. In caso di addio del laterale, il Napoli valuterà un innesto sugli esterni più avanti, mentre il futuro di Ambrosino dipenderà proprio da Lucca. Tutto rinviato all’estate, conclude Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, ma la linea è tracciata: meno parole, più fatti.