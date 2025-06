Il Mattino: “Napoli, Conte sogna Chiesa ma parte da Milinkovic-Savic”

Dal ritiro torinese dove ha già ripreso a lavorare, Antonio Conte disegna il suo Napoli. E un pensiero ricorrente è quello che porta a Federico Chiesa. Lo racconta Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino, spiegando come l’esterno ex Juventus, reduce da un’annata da comprimario al Liverpool, sia in uscita. Lo stipendio da 7,5 milioni è un ostacolo, ma i Reds aprono al prestito oneroso, e Napoli e Milan osservano con attenzione.

Scrive ancora Il Mattino che l’ex allenatore del Tottenham sarebbe disposto ad aspettare Chiesa anche fino agli ultimi giorni di mercato, a patto che l’operazione ricalchi quelle “last minute” in stile Lukaku o McTominay. Intanto, da parte sua, Gennaro Gattuso – attuale tecnico del Marsiglia – avrebbe fatto intendere di non voler puntare su Chiesa, facilitando così una sua partenza: un assist involontario che fa sognare Napoli.

Ma il club azzurro – come riporta nuovamente Il Mattino – si muove su più tavoli. Dopo la conferma di Meret, è in dirittura d’arrivo anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino, secondo quanto riferisce Pino Taormina, è vicino a chiudere con il Napoli per circa 16 milioni di euro, meno della clausola da 20. Il contratto per il serbo è pronto fino al 2030, a 1,6 milioni netti a stagione.

E non finisce qui. Il Mattino sottolinea come Ndoye del Bologna sia ad un passo: Sartori ha aperto alla cessione, il Napoli ha ridotto al minimo le distanze. E se dovesse partire anche Orsolini, ritenuto ora incedibile da Italiano, gli azzurri sono pronti ad affondare anche lì.

Intanto, Pino Taormina lancia un’altra bomba sulle colonne de Il Mattino: il Napoli avrebbe messo nel mirino anche Matt O’Riley del Brighton, 24 anni, per il quale sarebbe già pronta un’offerta da 30 milioni di euro.

Sul fronte Osimhen, invece, è il caos. L’attaccante continua a prendere tempo e il Galatasaray ha perso la pazienza. Il vicepresidente del club turco – secondo quanto riportato ancora da Il Mattino – ha lanciato un ultimatum al nigeriano: «Stiamo aspettando la sua risposta, faccia in fretta». Ma l’Al Hilal non si arrende e prepara un nuovo rilancio per strapparlo al Napoli.

In uscita, Rafa Marin potrebbe andare in prestito al Villarreal, mentre proseguono i contatti con il Girona per il terzino sinistro Miguel Gutiérrez, anche grazie agli ottimi rapporti tra le due società.

Infine, il vero obiettivo offensivo sembra essere Lorenzo Lucca: l’Udinese e il Napoli, fa sapere sempre Il Mattino tramite la penna di Pino Taormina, sono molto vicini all’intesa economica. Darwin Núñez, invece, continua a mandare segnali, ma il suo futuro resta più difficile da decifrare.