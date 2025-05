Il Mattino: “Il Napoli accelera: De Bruyne sempre più vicino, Taylor, David e Kiwior tra i nomi caldi”

Il Napoli prepara il rilancio sul mercato con una strategia aggressiva e mirata. Come riportato da Il Mattino di Napoli, il club azzurro ha definito un piano da circa 200 milioni di euro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, nella quale sarà chiamato a difendere lo scudetto e a ben figurare in Champions League.

Il nome più altisonante è quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, che compirà 34 anni a fine giugno, si è congedato dal Manchester City e ha ormai dato il proprio assenso al trasferimento. Il Mattino spiega che il Napoli gli ha offerto un biennale da 8 milioni netti l’anno, con un bonus alla firma e possibilità di estensione per una terza stagione. I legali del giocatore sono attesi in città tra martedì e mercoledì per definire gli ultimi dettagli. Anche la famiglia De Bruyne sarebbe coinvolta nelle valutazioni: secondo Il Mattino, avrebbe già opzionato una villa a Posillipo, zona collinare di Napoli affacciata sul golfo.

Oltre a De Bruyne, il Napoli ha messo gli occhi su altri tre profili di spessore. In mezzo al campo piace Kenneth Taylor, 26 anni, reduce da una stagione importante con l’Ajax, in cui ha messo a referto 15 gol e 8 assist. Secondo quanto riferito da Il Mattino di Napoli, il suo cartellino sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro, cifra che rientrerebbe nei parametri economici previsti dal club.

Per il reparto offensivo, resta concreta la pista che porta a Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille. Il Napoli, riporta ancora Il Mattino, avrebbe già presentato un’offerta da 6 milioni annui, ma permangono distanze sia sull’ingaggio richiesto che sulle commissioni elevate reclamate dal suo entourage.

In difesa, il profilo individuato è quello di Jakub Kiwior, 25 anni, difensore dell’Arsenal già sondato nel mercato di gennaio. Come precisa Il Mattino di Napoli, gli inglesi avrebbero aperto a una cessione definitiva in estate, con una valutazione intorno ai 35 milioni. Il polacco conosce bene il campionato italiano per aver giocato nello Spezia, e sarebbe pronto al ritorno in Serie A.

Infine, la cessione di Victor Osimhen sarà probabilmente il fulcro attorno al quale ruoteranno molte delle operazioni in entrata. Il nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni valida solo per l’estero, e il suo futuro potrebbe dipendere dall’eventuale assalto di club di Premier League come il Chelsea, fresco di qualificazione in Champions. Il Manchester United, pur interessato, appare defilato a causa della mancata partecipazione alla competizione continentale.

In conclusione, come evidenzia Il Mattino di Napoli, il club partenopeo ha messo in moto un meccanismo imponente, con nomi di primo piano e un piano economico robusto. L’obiettivo è chiaro: non accontentarsi di un solo tricolore, ma costruire un Napoli capace di restare stabilmente ai vertici in Italia e in Europa.