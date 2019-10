Il cinque di Rocchi con Bonucci, l’intesa che fa scoppiare la polemica

Give me five!| Il cinque di Rocchi con Bonucci, sta facendo scatenare le polemiche sui social. Tanti i tifosi che non capiscono la strana intesa tra i due.

Il gesto sta sta diventando virale sui social e sono tantissimi i commenti dei tifosi, che proprio non riescono a spiegarsi il gesto avvenuto al minuto 76 di Inter-Juventus, partita che i bianconeri hanno vinto per 2-1, grazie ad un gol decisivo di Higuain.

Cinque Rocchi con Bonucci

Sono tantissimi i tifosi dell’Inter che hanno postato sui social la foto del cinque dell’arbitro Rocchi con Bonucci. Il gesto sta facendo infuriare il web per quello che appare con una sorta di intesa fin troppo confidenziale tra il direttore di gara di una partita ed il calciatore che deve essere giudicato. Quella pubblicata resta comunque un’istantanea a fotografare un momento particolare della partita che potrebbe essere interpretato in diversi modi, anche se sono tantissimi i tifosi che stanno ironizzando su quanto accaduto.

Espulsione Emre Can

Non solo il cinque di Rocchi con Bonucci, un’altra immagine che pure sta creando polemiche dopo Inter-Juventus è la mancata espulsione di Emre Can al minuto 83 della sfida. Il centrocampista tedesco colpisce da dietro Bastoni, un fallo molto duro che non colpisce minimamente la palla. In questo caso l’arbitro Rocchi ha fischiato il fallo ed ha ammonito Emre Can, mentre in tanti chiedevano l’espulsione diretta che non è arrivata. Questione sollevata anche da qualche tifoso del Napoli che ha messo in evidenza questa mancata espulsione ed l’errore nel non concedere il calcio di rigore a Ghoulam nella sfida col Torino.