Iervolino: “Sabatini bugiardo, non sa usare il computer”, il manager: “Mi chiamava piangendo, lo porto in tribunale”

Il rapporto tra Walter Sabatini e Danilo Iervolino si è sfaldato del tutto volano accusa tra ex dirigente e presidente della Salernitana. La miracolosa salvezza del club granata non è servita a portare serenità nella dirigenza della Salernitana, con l’addio improvviso di Sabatini. Ma tra l’ex dirigente granata ed il presidente della Salernitana oramai volano gli stracci, tanto che Iervolino a Gazzetta dello Sport ha detto: “Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione da un milione di euro all’agente di Lassana Coulibaly per farlo restare, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture e non mi piegherò mai a questo sistema: se un giocatore riceve una buona offerta da un altro club è libero di andare”.

Lite Iervolino-Sabatini

Il presidente granata ha continua: “Sabatini invece mi ha detto che con certe logiche convive da tempo. E nella chat che condividiamo con l’a.d. della Salernitana e con la responsabile delle pubbliche relazioni ha scritto che, vista la mia posizione in merito alle commissioni, riteneva di non essere l’uomo giusto per la Salernitana. Adesso leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail. Però sono umanamente dispiaciuto per come è finita: Sabatini l’ho portato io a Salerno, non l’avevo trovato qui. E non l’avrei lasciato andare. Ma sono successe cose che ritengo gravi. Io voglio un altro tipo di calcio. Sabatini aveva detto che non era il caso di puntare su Cavani? Ahahah. Anche in quell’occasione Sabatini sfiorò il ridicolo. Se io voglio un giocatore, lo compro. Questa à Salernitana di Iervolino non di Sabatini“.

Non si è fatta attendere la risposta di Walter Sabatini a Danilo Iervolino che a Radio Anch’io Sport ha detto: “Mi ha dato del bugiardo? Ricordo quando mi chiamava piangendo, chiedendomi di salvare la Salernitana. La differenza è che io sono nel calcio da 30 anni, lui da 30 giorni. Se veramente mi ha dato del bugiardo lo porterò in tribunale”. Sulla questione delle commissioni agli agenti, Sabatini ha detto: “La colpa non è mia è una questione ideologica che non voglio contestare. Io stesso ho combattuto con agenti di grande calibro, ho rifiutato di pagare 4 milioni di euro per una commissione a Raiola che mi voleva portare un giovanissimo Pogba. A Bologna ho dovuto combattere per pagare quella per Arnautovic, che ha fatto benissimo in maglia rossoblu“.