IL MATTINO – Mertens dice addio al Napoli: tutti i bonus richiesti a De Laurentiis

La trattativa per il rinnovo di Dries Mertens si blocca inesorabilmente, le richieste del giocatore sono troppo alte secondo i parametri della società azzurra. De Laurentiis aveva chiesto a Mertens di inviargli una richiesta scritta e la risposta è arrivata, ma non è quella che si attendeva il presidente del Napoli. Mertens chiede almeno 4 milioni di euro di ingaggio, ma anche tanti bonus. A queste condizioni il patron azzurro nemmeno prende in considerazione l’opportunità di siglare un nuovo accordo.

Rinnovo Mertens: le richieste del giocatore

La svolta a fine settimana, quando da Bruxelles sono arrivate le richieste al Napoli prima al telefono e poi attraverso delle mail: è di circa quattro milioni all’anno la richiesta per restare al Napoli per altri due anni. Netti. Una proposta-choc. Un segnale di rottura. E in più una serie di prebende – scrive Il Mattino – e di bonus (dai gol agli assist, dai premi per i piazzamenti a quelli per la vittoria dello scudetto o delle varie coppe) e una commissione di centinaia di migliaia di euro per l’agenzia di Bruxelles al momento della firma.

Il Napoli si è quindi buttato su un possibile sostituto di Mertens che è Gerard Deulofeu dell’Udinese. Il giocatore spagnolo può giocare tranquillamente da trequartista, posizione che in questa stagione gli ha permesso di segnare 13 gol. Sarà un caso ma l’accelerazione per Deulofeu c’è stata proprio nell’ultimo fine settimana, ovvero quando è arrivata al Napoli la risposta di Mertens.