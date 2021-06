La Iene hanno mostrato un nuovo video sul caso Pjanic-Orsato. Molte polemiche sono nate intorno a quella partita e all’arbitraggio, reo anche stavolta di aver favorito la Juventus e scippato lo scudetto al favoloso Napoli di Sarri. In casa Azzurra, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, De Laurentiis ha deciso di tenere un profilo basso e di non partecipare per il momento alle polemiche scatenate dal video diffuso dal programma le Iene:

“Il Napoli resta fuori dalla mischia, non si fa tirare dentro da questa polemica. Non solo perché è una storia di tre anni fa ma perché prima vuole capire, De Laurentiis, se ci saranno azioni da parte degli organi preposti. Che non sono certo quelli di un programma tv. Poi, magari, il club azzurro prenderà una posizione. Che al momento non c’è. Non c’è stata neppure subito dopo Inter-Juventus, quando De Laurentiis parlò dell’esigenza, in generale, di cambiare la composizione della sala Var, consigliando per esempio di far entrare a valutare le cose di campo anche ad ex tecnici o ex calciatori. E non solo agli arbitri. Dunque, il Napoli resta in attesa delle mosse, eventuali e non scontate, di Lega e Figc. Non si muoverà per conto suo. Come non ha fatto nulla fino ad adesso”.

