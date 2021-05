Napoli-Cagliari, al minuto 94, Duncan fa partire il lancio della disperazione per Nandez, che da pochi passi batte di prima intenzione Meret. È il gol che regala un insperato e clamoroso 1-1 ai sardi. E cambia la giornata degli azzurri, lanciatissimi nella corsa alla Champions league. Sul web i tifosi del Cagliari hanno festeggiato il pareggio con battute al veleno verso la squadra azzurra. non sono mancati gli incitamenti alla Juventus, con la speranza che sorpassi gli azzurri.

” Forza Juve, i Napoletani non devono andare in champions”.

” Grande Nandez hai punito i Napoletani”.

“Cari napoletani volevate i tre punti? la Champions la guarderete in tv”.

“Grande Cagliari, pareggio giusto, il Napoli non merita la Champions, meglio la Juve”.

” il Napoli in Champions e cosa ci va a fare? Meglio il Milan o la Juve”.

“Nandez vi ha purgati”.

“Nandez pensaci tu. I Napoletani piangono e noi ridiamo”.

” La Juve in Champions e il Cagliari salvo. Napoli? e chi vi conosce”.

Questi alcuni commenti lasciati sul web dai tifosi del Cagliari.

RIVALITÀ TRA CAGLIARI E NAPOLI

La rivalità tra Cagliari e Napoli è nota da tempo. Non c’è gara stagionale per i sardi che attiri più di quella contro gli azzurri, una chiamata alle armi in città, davanti alla tv, nei bar, sui social. Ai tempi di Cellino era venutasi a creare una minima risposta da parte di Napoli, pronta ad attaccare per godere delle sconfitte del presidente rossoblù, più che della sua squadra. Dopo il suo addio, dopo l’esplosione di grandezza del team partenopeo, rivalità a senso unico.

Il Napoli ha sempre vissuto con grande ardore la battaglia geopolitica contro gli squadroni del nord, tra l’altro esultando per la vittoria del Cagliari scudettato nel ’70. Inizio anni ’90, da Montevideo sbarca in Sardegna Daniel Fonseca, dentuto 21enne che ha folgorato gli scout del Cagliari. Dopo due stagioni Fonseca passaal Napoli. E boom, apriti cielo. I tifosi rossoblù, che ancora non hanno il fuoco dentro contro i colleghi napoletani, lo reputano un tradimento.

Il15 giugno del 1997, il San Paolo è invaso dai tifosi del Cagliari, arrivati in massa a Napoli per sostenere i propri beniamini contro il Piacenza. E qui scatta la goccia che fa traboccare il vaso. I tifosi azzurri, consci dell’imminente arrivo di Mutti (ovviamente non consapevole di quello che avrebbe creato, indirettamente), si schierano dalla parte del Piacenza: in campo è 3-1 per i biancorossi. Fuori da esso nessuno, accuserà i fans di casa per la scelta fatta.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Napoli-Cagliari 1-1

Marcatori: 13′ Osimhen, 92′ Nandez

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 7.5; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Koulibaly 6, Hysaj 6; Fabian 6 (81′ Bakayoko SV), Demme 6; Lozano 5.5 (68′ Politano 6), Zielinski 6 (81′ Elmas SV), Insigne 6.5; Osimhen 7 (76′ Mertens 6).

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno 6; Ceppitelli 6 (76′ Simeone 5.5), Godin 5, Carbon 5.5i; Zappa 6 (81′ Calabresi SV), Nandez 7, Duncann 6.5, Deiola 5 (69′ Asamoah 6), Lykogiannis 6 (81′ Cerri SV); Nainggolan 6; Pavoletti 6.

Ammoniti: Godin, Deiola, Pavoletti, Demme

Espulsi: –