15 Ottobre 2025

“HA SFONDATO IL PARABREZZA” – Avvisato Ivan Juric d’urgenza: l’incidente è di una gravità inaudita

Lorenzo Gulotta 15 Ottobre 2025
Ivan Juric-ansa-napolipiu.com

Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un incidente del genere. Il tecnico dell’Atalanta è stato prontamente avvisato.

La notizia è arrivata all’improvviso, scuotendo l’ambiente con una rapidità che ha sorpreso tutti. Nessuno poteva immaginare la portata di ciò che era accaduto, e subito l’attenzione si è concentrata su chi doveva prendere decisioni immediate. Le telefonate si sono moltiplicate, cercando di chiarire la situazione senza poter dare dettagli concreti.

Ivan Juric è stato informato con urgenza, trovandosi davanti a una realtà difficile da gestire. Nessuno sapeva esattamente cosa aspettarsi, eppure era chiaro che ogni scelta avrebbe avuto conseguenze importanti. L’aria era densa di apprensione, e il silenzio tra un aggiornamento e l’altro pesava quasi quanto le notizie stesse.

Le reazioni immediate hanno mostrato un mix di preoccupazione e incredulità. In casa Atalanta si è cercato di mantenere la calma, ma la situazione spiacevole ha destabilizzato l’ambiente. La gravità dell’evento non si è potuta ignorare, anche senza conoscerne i dettagli nello specifico, almeno inizialmente.

Le ipotesi su ciò che poteva essere successo si sono man mano generate e moltiplicate. Una volta appresa la notizia dell’incidente e la sua gravità lo stesso club si è mobilitato per comprendere le reali condizioni del proprio tesserato.

Una situazione spiacevole

La situazione per diverso tempo non è stata del tutto chiarita ma è apparsa sin da subito estremamente grave. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutti i giocatori dell’Atalanta, per il mister Ivan Juric e per la dirigenza che mai avrebbe voluto ricevere una notizia simile.

L’ombra dell’evento si farà sentire, generando senza ombra di dubbio una tensione difficile da ignorare. Sarà fondamentale capire come si vorrà muovere lo stesso tecnico atalantino per evitare che il gruppo si disunisca dopo la notizia.

Ivan Juric-getty images-napolipiu.com

La vicenda

In particolare ci sono stati attimi di paura per la nazionale nigeriana dopo la vittoria contro il Lesotho: il volo che riportava la squadra a Uyo ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza per una crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio secondo quanto riportato da Rompi Pallone. A bordo c’erano anche Victor Osimhen e Ademola Lookman, protagonisti del match di qualificazione ai Mondiali 2026. Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza feriti, ma ha causato un inevitabile ritardo nel programma della squadra.

Le ripercussioni non mancano anche in chiave di club: Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha vissuto momenti di grande apprensione per il suo giocatore Lookman, che era sul volo. La società bergamasca ha seguito con attenzione la situazione, tirando un sospiro di sollievo dopo aver appreso che tutto si è concluso senza conseguenze.

