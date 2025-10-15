“HA SFONDATO IL PARABREZZA” – Avvisato Ivan Juric d’urgenza: l’incidente è di una gravità inaudita

Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un incidente del genere. Il tecnico dell’Atalanta è stato prontamente avvisato.

Una situazione spiacevole

La vicenda

In particolare ci sono stati attimi di paura per la nazionale nigeriana dopo la vittoria contro il Lesotho: il volo che riportava la squadra a Uyo ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza per una crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio secondo quanto riportato da Rompi Pallone. A bordo c’erano anche Victor Osimhen e Ademola Lookman, protagonisti del match di qualificazione ai Mondiali 2026. Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza feriti, ma ha causato un inevitabile ritardo nel programma della squadra.

Le ripercussioni non mancano anche in chiave di club: Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha vissuto momenti di grande apprensione per il suo giocatore Lookman, che era sul volo. La società bergamasca ha seguito con attenzione la situazione, tirando un sospiro di sollievo dopo aver appreso che tutto si è concluso senza conseguenze.