Giuntoli rivela un particolare retroscena su Milik: “Una big lo voleva ai tempi del Napoli”

L’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e il retroscena di mercato riguardante Arek Milik, ora protagonista alla Juventus.

Nell’ambito di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Arek Milik, l’attaccante polacco ora in forza alla Juventus, ha condiviso la sua ambizione di diventare una pedina fondamentale per il club nella prossima stagione. Parlando del suo passato calcistico, Milik ha rivelato che già un’estate fa aveva scelto di approdare alla Juventus, affascinato dalla storia, tradizione e prestigio della maglia bianconera.

“Avevo scelto la Juve già un’estate fa e mi sono trovato molto bene. Qui si sente la storia, la tradizione, la maglia ha un peso diverso dalle altre. Abbiamo avuto un’annata difficile, però nel calcio queste cose succedono, noi dobbiamo solo pensare a migliorare. Abbiamo tutte le potenzialità per fare più punti dell’anno scorso e per vincere in questo club che ha sempre avuto come obiettivo quello di alzare trofei. Questa è anche la mia ambizione e voglio realizzarla qui. Non volevo andare da nessuna altra parte”.

L’avventura di Milik in Italia ha preso il via nel 2016, quando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo ha portato al Napoli dall’Ajax. Ora, Giuntoli si ritrova a lavorare con lui anche nella Juventus.

Durante l’intervista, l’ex ds del Napoli ha rivelato anche un particolare interessante sul passato di Milik: “Se non si fosse rotto il crociato la prima volta, il Real Madrid lo avrebbe già acquistato. Iniziò la stagione con 3 gol in 2 partite di Champions e poi segnò due doppiette in campionato…”

Da qui l’interesse del Real Madrid per l’attaccante polacco quando militava nel Napoli, suggerendo come la sua carriera avrebbe potuto prendere una direzione diversa se non fosse stato per l’infortunio che ne ha compromesso i piani di trasferimento.