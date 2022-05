Giulini a Caressa: “Ci hai fatto una infamata non ti rispondo”, la risposta del giornalista

Tommaso Giulini contro Fabio Caressa di Sky. Il presidente del Cagliari dice al giornalista: “Ci hai fatto una infamata parlando di cessione della società“. Giuliani ha parlato a Sky al termine della sfida Venezia-Cagliari che ha sancito la retrocessione dei sardi in Serie B e la salvezza della Salernitana, nonostante i campani abbiano perso 4-0 nell’ultima e decisiva sfida con l’Udinese.

Giulini ha attaccato Caressa e dopo una domanda del giornalista ha detto: “Io proprio a te non ti voglio rispondere proprio a te, perché proprio tu ci hai fatto una infamata parlando di una cosa non vera“. Sulle pressioni di Caressa, Giulini del Cagliari ha aggiunto: “Tu hai parlato di una cessione del Cagliari, senza verificare e che non era assolutamente vera. In questa stagione di è parlato di tutto, sembrava che dovessimo andare via tutti“. Caressa ha controbattuto dicendo: “È vero ho riportato una notizia riportata da alcuni nostri giornalisti. Ma non credo che questo abbia sancito retrocessione del Cagliari. A questo punto le dovrei chiedere se magari la scelta di ingaggiare tre allenatori in questa stagione abbia influito in negativo“. Alla fine Giulini ha provato a smorzare, ma poi ha abbandonato la diretta gettando vi l’auricolare. Eppure Giulini aveva cominciato bene l’intervista facendo i complimenti alla salvezza della Salernitana.