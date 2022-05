Salernitana sconfitta e salva, il Cagliari retrocede in Serie B

Arrivano gli ultimi verdetti della Serie A stagione 2021/22 con la Salernitana che si salva ed il Cagliari che retrocede in Serie B. La Salernitana dopo una grande rimonta si complica la vita all’ultima giornata di campionato, si fa travolgere in casa dall’Udinese. La sconfitta è stata ininfluente dato che il Cagliari non è riuscito ad andare oltre allo 0-0 fuori casa col Venezia.

A questo punto ci sono tutti i verdetti della Serie A stagione 2021/22. Il Milan è campione d’Italia, va in Champions League con Inter, Napoli e Juventus. Qualificazione in Europa per Lazio, Roma e Fiorentina. Retrocedono in Serie B, Cagliari, Genoa e Venezia.