Giordano: “Raspadori al posto di Simeone? Vi spiego il motivo”

Antonio Giordano del Corriere dello Sport spiega il motivo di Giacomo Raspadori al posto di Giovanni Simeone

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, dà la sua valutazione della sconfitta del Napoli contro il Milan. Ai microfoni di Radio Marte, l’illustre cronista sportivo dichiara: “Penso anche che questa sconfitta possa diventare salutare. Il 4-0 potrebbe cambiare qualcosa nella psicologia collettiva con la quale Napoli si presenterà alla prossima partita. Sui rapporti tra tifo e società spero che possa rientrare tutto, che si ripristini un clima di trasparenza e un’aria più pulita”. Ha evidenziato il noto giornalista campano a Radio Marte.

Per Giordano la sconfitta contro il Milan potrebbe essere salutare per il Napoli

Giordano ha poi proseguito: “Soprattutto per le generazioni che non hanno mai vissuto lo scudetto e per quelli che lo aspettano da 33 anni. Per una gioia collettiva che va condivisa senza essere macchiata da alcun tipo di episodio, né di delinquenza, né di sciatteria, né di supponenza, presunzione o arroganza”.

Infine, a proposito delle scelte di formazione di Spalletti per Lecce-Napoli, Giordano spiega: “Far giocare stasera Raspadori al posto di Simeone avrebbe un solo significato: mettere un giocatore che ti fa più variazioni nel momento in cui sei in possesso palla. Simeone invece ha capacità di attaccare lo spazio in maniera abbastanza impressionante”.