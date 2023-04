Chiariello: “Il Napoli a Lecce può ipotecare scudetto. Vi dico una cosa su Lazio-Juve”.

Umberto Chiariello ha parlato dell’importanza di Lecce-Napoli in ottica scudetto soffermandosi anche sulla classifica di Lazio e Juventus.

Il giornalista vicino alle vicende del Napoli, Umberto Chiariello, ha parlato della prossima partita degli azzurri contro il Lecce, sottolineando l’importanza del match per la corsa allo scudetto. Inoltre, ha commentato anche il prossimo scontro diretto tra Lazio e Juventus, che si giocherà il giorno successivo.

“Alle 19 si gioca, dopo il Napoli c’è lo scontro diretto Lazio-Juventus (domani alle 20,45), Sarri maniaco della fase difensiva, Allegri un difensivista. Se il Napoli vince, la Lazio resta a -16, mentre la Juventus a -15, tolte le penalizzazioni che sembrano le uniche preoccupazioni dei napoletani”.

Secondo Chiariello, se il Napoli dovesse vincere, la Lazio resterebbe a -16 punti, mentre la Juventus sarebbe a -15, penalizzazioni escluse. In questo caso, il pareggio sarebbe la soluzione migliore, ma una vittoria nel Salento potrebbe proiettare il Napoli a soli -4 vittorie dalla conquista dello scudetto.

“Il pareggio è la migliore situazione possibile, allontanerebbe di altri due punti le presunte concorrenti, n suggello in vista della Champions. Ma al Napoli serve per forza la vittoria? Una squadra con così tanto vantaggio, se anche pareggiasse a Lecce, non sarebbe un dramma. La vittoria, però, nel salento proietta il Napoli a -4 vittorie dalla vittoria finale”.

Inoltre, Chiariello ha sottolineato come il Napoli sia un orgoglio per la città di Napoli grazie alla sua gestione e come una vittoria contro il Lecce possa rappresentare un importante passo verso il traguardo storico.

“Il Napoli è un orgoglio della nostra città perché ben gestito e oggi, a Lecce, può mettere un’ipoteca sullo scudetto storico”.