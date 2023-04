Kvaramania: chiamano il figlio Khvicha, primo a Napoli. Ecco chi sono i genitori

La Kvaramania entra sempre più nel vivo: è nato il primo Khvicha a Napoli. I genitori innamorati del georgiano

È nato a Napoli il primo Khvicha. A darne notizia è la giornalista Nina Mamukadze-Sordini che sui suoi canali social annuncia: “A Napoli è nato il primo bambino di nome Khvicha. O meglio: Daniele, Khvicha. Daniele, Khvicha è nato il 31 marzo alla “Clinica Santa Patrizia” ed è il figlio di Armando e Clara, entrambi tifosi del Napoli e appassionati della maglia azzurra”.

Così come accaduto con i tantissimi Diego nati in città per effetto dell’epopea di Maradona, ora anche il fuoriclasse georgiano ha spinto i genitori Armando e Clara a dare come secondo nome al proprio bimbo Khvicha, in onore di Kvaratskhelia. Non c’è che dire: la Kvaramania sta conquistando tutti, con un calciatore che entusiasma per le sue giocate. Dribbling in velocità, sterzate, il tiro a giro con il compasso, assist pregevoli. L’inventiva dell’ex Dinamo Batumi è di una bellezza che fa innamorare anche coloro che sono poco avvezzi al calcio. Perché tutti sono consapevoli che Kvaratskhelia può creare dal nulla una perla che vale il prezzo del biglietto. Pochi calciatori al Mondo sono toccati da codesto dono divino.