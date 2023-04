Zazzaroni: “Kvaratskhelia scartato da diversi club: gente incompetente”

Ivan Zazzaroni rivela che Khvicha Kvaratskhelia è stato scartato da diversi club: questo dimostra che c’è gente incompetente

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di vari aspetti ai microfoni di Radio Crc: “Lobotka è il punto centrale di tutto il gioco dopo dei momenti di difficoltà. Se c’è la possibilità che tolgano la squalifica alla Curva della Juventus in vista della gara contro il Napoli? Lì c’è un problema di razzismo e stanno valutando se richiedere gli atti. La cosa è scomoda perché c’è di mezzo il razzismo. Difficilmente verrà tolta la squalifica. Anche la Juve stessa si trova in una condizione in cui fare ricorso non sarebbe la scelta politicamente corretta migliore”.

Per Zazzaroni Lobotka è il punto centrale di tutto il gioco del Napoli

Zazzaroni ha poi proseguito: “Mercato? Kvaratskhelia ha un grande potenziale. Il mercato è stato fatto da gente competente e l’allenatore ha potuto lavorare con calciatori di livello. Kvaratskhelia era stato scartato da diversi club e questo dimostra l’incompetenza”.

“Se il Napoli fa poche mosse e non vende giocatori importanti può divertirsi per un paio di anni. Tra le big, l’unico allenatore che rischia seriamente è Pioli, Allegri resterà. Inzaghi ha due grandi possibilità per restare, la Coppa Italia e la Champions League. A volte non è tanto vincere, ma rientrare tra le prime quattro è la cosa importante”. Ha concluso Zazzaroni.