Napoli-Lecce, azzurri atterrati a Brindisi, Kvara e Simeone concentrati, Mario Rui sorridente -VIDEO

Il Napoli è arrivato a Brindisi, gli azzurri sono diretti a Lecce dove al Via del Mare riprenderanno il cammino verso lo scudetto.

I calciatori del Napoli, attualmente in testa alla classifica di Serie A, sono arrivati all’aeroporto di Brindisi in vista della loro partita contro il Lecce, in programma domani, venerdì 7 aprile. Gli appassionati del Napoli Club Brindisi hanno dato un caloroso benvenuto alla squadra partenopea all’arrivo del pullman che trasportava i giocatori e lo staff.

La squadra azzurra si trasferirà poi a Lecce per affrontare i salentini al Via del Mare. Nel match di andata al Maradona, le due squadre avevano pareggiato 1-1. Il Napoli ha quindi due motivi per dare il massimo contro i giallorossi: riscattarsi dopo il mezzo passo falso del primo incontro e riprendere la corsa verso lo scudetto dopo la sconfitta casalinga contro il Milan a Fuorigrotta.

Tra i primi a scendere dall’aereo ci sono il terzino portoghese Mario Rui e il regista slovacco Stanislav Lobotka, poi arriva Kvaratskhelia. La partita di domani è attesa con grande interesse: i tifosi del Napoli sono un po’ preoccupati per la scialba prestazione contro il Milan e chiedono una risposta dai loro beniamini. Anche l’allenatore Spalletti ha bisogno di una buona performance dopo la sconfitta contro il Milan, e non sa se il suo team si troverà davanti a una buca o una voragine contro i giallorossi.