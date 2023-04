LIVE Lecce-Napoli, formazioni Ufficiali: 2 cambi per Spalletti

Live Lecce-Napoli, tutto sulla sfida della 29ª giornata di Serie A: formazioni e diretta streaming.

La 29ª giornata di Serie A vedrà il Napoli capolista affrontare il Lecce, dopo la cocente sconfitta per 0-4 subita contro il Milan nel turno precedente. La squadra partenopea ha l’obbligo di rialzarsi e continuare la propria marcia verso lo Scudetto, ma dovrà fare i conti con un avversario bisognoso di riscatto dopo la sconfitta di misura subita ad Empoli nel turno precedente.

Il Lecce, infatti, ha perso di vista la zona salvezza e si trova a soli 7 punti di vantaggio sul Verona terzultimo in classifica. Per questo motivo, la squadra di Baroni cercherà di fare la partita e portare a casa punti preziosi per la salvezza.

Per il Napoli, invece, la vittoria è l’unica opzione per allontanarsi ulteriormente dalla Lazio seconda in classifica, che dista attualmente 16 punti. Tuttavia, la sconfitta contro il Milan e il quarto di Champions League all’orizzonte rappresentano fattori di preoccupazione per la squadra di Spalletti, che non potrà permettersi di sottovalutare l’incontro contro il Lecce.

La partita d’andata, giocata lo scorso 31 agosto al ‘Maradona‘, si era conclusa con un pareggio per 1-1, con Elmas e Colombo a segno per le rispettive squadre.

LECCE-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Lecce-Napoli sarà visibile in diretta streaming collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Ricky Buscaglia e Dario Marcolin saranno i telecronisti DAZN di Lecce-Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-NAPOLI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.