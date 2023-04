De Laurentiis: “Voglio comprare il Maradona a 1 euro. Mi offrirono 2,5 miliardi per il Napoli”

Aurelio De Laurentiis dichiara che vuole comprare il Maradona a 1 euro e rivela che gli offrirono 2,5 miliardi per il Napoli

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rivelato un retroscena su un’offerta pervenutagli sulla cessione del Napoli. Il presidente lo ha detto durante l’evento che si sta svolgendo a Milano: ‘Merger & Acquisition Summit 2023’, ha svelato: “Mi offrirono 2,5 miliardi di euro per il Napoli, ma mi servivano? Poi dovevo comprarmi un’altra squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. Ricordo che anni fa offrii 125 miliardi a Ferlaino che mi fece causa e non se ne fece più nulla. Ero a Capri e sentii che la squadra era fallita, così decisi di comprarmi il club”.

De Laurentiis rivela che ha rifiutato l’offerta da 2,5 miliardi perché non sa a cosa gli servono

De Laurentiis ha poi proseguito: “Il Napoli è un giocattolo della famiglia De Laurentiis, i miei figli Edo e Valentina lavorano nel Napoli, Luigi in futuro potrebbe farlo. Qualora dovesse essere promosso il Bari, dovremmo passare la mano, finché non cambierà questa legge”.

Stadi italiani? “Facciamo gli stadi nuovi per farli distruggere? In Italia siamo il paese della sovrintendenza. I comuni diano gli stadi alle società ad un euro, cifra simbolica”. Questa la proposta a sorpresa del presidente al Sindaco Manfredi per lo Stadio Maradona.